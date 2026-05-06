MHP'nin kongre süreci 19 Mayıs'ta Samsun'da başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partinin kongre sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, siyasette sembollerin güçlü bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının “ilk adım” olarak anılmasının Milli Mücadele ruhunu yansıttığını hatırlattı.

Bu doğrultuda MHP’nin de kongre sürecini aynı tarihsel anlam üzerinden başlattığını ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VİZYONU ÖN PLANDA

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dile getirilen “Terörsüz Türkiye” vizyonunun, yeni dönemin en önemli siyasi hedeflerinden biri olduğu vurgulandı.

Yalçın, bu yaklaşımın Türkiye’nin iç barışını güçlendirmeye ve milli mutabakatı sağlamaya yönelik “devasa bir ilk adım” olduğunu belirtti.

SÜREÇ 7 MAYIS'TA BAŞLADI

MHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 27 Nisan’da aldığı karar doğrultusunda 7 Mayıs itibarıyla başlatılan kongre sürecinin ilk halkası, 19 Mayıs’ta İlkadım’da yapılacak. Yalçın, bu tercihin bilinçli bir sembolizm taşıdığını ve “Milli Mücadele ruhu ile beka anlayışının birleştiği bir başlangıç” olarak görüldüğünü ifade etti.

"MİLLİ DEVLET YAPILARI KORUNMALI"

Yalçın ayrıca, güçlü milli devlet yapısının sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de hayati önem taşıdığını belirtti. İran, Irak, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde milli devlet yapılarının korunmasının, Türkiye’nin güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

HEDEF: 2027 OLAĞAN BÜYÜK KURULTAYI

MHP’nin kongre sürecinin, aynı motivasyon ve siyasi perspektifle devam edeceği belirtilirken, partinin 7 Mart 2027’de gerçekleştirmeyi planladığı Olağan Büyük Kurultay’a da bu anlayışla gidileceği ifade edildi.