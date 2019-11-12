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Michael Jackson şövalyelik unvanı için yalvardı

Michael Jackson, unvan için yalvardı, İngiltere Kraliçesi cevap bile vermedi.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 07:28..
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Pop müziğinin efsane ismi Michael Jackson'ın, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i şaşırtan talebi yıllar sonra ortaya çıktı.

Michael Jackson şövalyelik unvanı için yalvardı

 

MEKTUPLAR CEVAPSIZ KALDI

2009 yılında, ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunan şarkıcının eski yakın koruması Matt Fides, Jackson'ın, şövalyelik unvanı alabilmek için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e çok sayıda mektup yazdığını iddia etti.

ARAYA ADAM BİLE SOKTU

Kraliçe Elizabeth’in, Prenses Diana’yla olan arkadaşlığının bu sürece yardımcı olacağını düşünen Jackson’a hiçbir zaman yanıt vermediği öğrenildi. Ayrıca sanatçının kendisine yardım etmesi için, üst düzey bir siyasetçiyle de iletişime geçtiği öne sürüldü.

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