Michelin, sağlık çalışanları için maske ve koruyucu kalkan üretecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, salgınla mücadelede çeşitli yardımlarda bulundu. Bazı şirketler maske ve solunum cihazı üretirken, bazıları ise çeşitli kuruluşlara maddi yardımlar yaptı.

Fransız lastik üreticisi Michelin, Avrupa’daki 10 üretim tesisinde maske ve koruyucu kalkan üretmek için harekete geçti.

İlerleyen haftalarda ise Kuzey Amerika’daki üretim tesislerini de üretime dahil edecek Fransız şirket, çok sayıda maske ve koruyucu kalkanı sağlık çalışanlarına teslim edecek.





HAFTADA 1 MİLYON MASKE

Michelin, üreteceği cerrahi maskelerin yanı sıra, sürdürülebilir maske üretimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Rekor sürede geliştirilip üretimine başlanan OCOV® FMP1 ve FMP2 türlerindeki maskeler değiştirilebilir filtreleri sayesinde 100 defaya kadar kullanılabilecek.

Mayıs ayına kadar haftada 1 milyon maskenin üretimini gerçekleştirecek olan Michelin, haziran ayı sonuna kadar 5 milyon maske üretmeyi hedefliyor.