taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7333
Euro
6.4256
Altın
1391.18
Borsa
97996.35
Gram Altın
256.597

Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

Yunanistan'ın Türk yemeklerini ve tatlılarını sahiplendiği günler Başbakan Miçotakis'in açıklamasıyla geride kaldı.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 11:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde Aleksis Çipras'ı geride bırakarak Yunanistan'ın yeni Başbakan'ı seçilen Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye yönelik konuştu.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ BENİMSEDİ

Miçotakis, Türk-Yunan kapışmasının en önemli etken maddesi yemek kültürüne ilişkin beklenmeyen bir açıklama yaptı. Miçotakis'in açıklaması ile bugüne kadar ilk kez bir Yunan Başbakan, Türk kültürünü benimsemiş oldu.

Kiriakos Miçotakis, dünyaca ünlü bir lezzet olan baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu dile getirdi.

Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

"TÜRK KÖKENLİ ÇOK GÜZEL BİR TATLI"

Seçildikten sonra verdiği ropörtajında Kiriakos Miçotakis, "Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı." dedi. Miçotakis ayrıca Chobani yoğurdunun bir Yunan yoğurdu olmadığını da sözlerine ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

215
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

146
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

77
Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

82
İstanbul'da 176 askere gözaltı

İstanbul'da 176 askere gözaltı

114
Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

37
Seda Bakan tatilde

Seda Bakan tatilde

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir