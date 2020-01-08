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Miçotakis: En büyük sorun Türkiye

Amerika'da bulunan Miçotakis, Yunanistan için en büyük sorunun Türkiye olduğunu söylerek, dünya devletlerine "Türkiye'yi yalnızlaştıralım" mesajı yolladı.

REUTERS | 08.01.2020 - 21:21..
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ABD’ye resmİ ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Florida’dan Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ TÜRKİYE"

“Bugün için en büyük sorunumuz, tamamen dürüst olmak gerekirse, Türkiye’dir” ifadelerini kullanan Miçotakis açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Her ne kadar istemediğimiz bir anlaşmayı imzalamamız bizi duygusal olarak rahatsız etse de, sorunumuz Üsküp ve kuzey komşumuz (Kuzey Makedonya) değil. Bugün için en büyük sorunumuz Türkiye.”

"TÜRKİYE'Yİ YALNIZLAŞTIRMALIYIZ"

“ABD’den başlayarak İsrail ve Mısır’a kadar varan Yunan tezlerini destekleyen bir yay oluşturulmuştur.

Rusya dahi Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve anlaşma olmayan anlaşma. Bu tabiri kullanıyorum çünkü iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın hiçbir yasal dayanağı yok ki konuda ABD ile aynı konumda yer aldı.

Türkiye’yi yalnızlaştırabilmek ve ABD’ye durumu anlatabilmek için bütün diplomatik silahlarımızı kullandık "

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