Miçotakis ile Selman bir araya geldi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın tek taraflı faaliyetlerine tam destek veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştirmek için yola çıkmıştı

SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ

S.Arabistan ve BAE, Miçotakis için büyük potansiyel müttefik olarak görülüyor.

Bu kapsamda bugün Suudi Arabistan'a hareket eden Miçotakis, burada Suudi Prens Muhammed bin Selman ile ülkenin başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Miçotakis, sonrasında üst düzey Suudi yetkililerle buluşarak ortaklığı hayata geçirmek için mesai harcadı.

AKŞAM SAATLERİNDE BAE'DE OLACAK

Miçotakis'in bu akşamki durağı ise BAE'nin başkenti Abu Dabi olacak.

Yunan başbakan, ülkedeki yatırımlarından sorumlu Hamed bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

İsrail ve 2013'ten bu yana Sisi rejimi yönetimi altında bulunan Mısır ile halihazırda kapsamlı ilişkilere sahip olan Miçotakis, Yunanistan'a para kazandırmanın dışında Suudi Arabistan ve BAE'yi de yanına alarak, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında kalkanını da genişletmeyi planlıyor.