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Miçotakis: İltica hakkı olmayanları iade edeceğiz

İltica konusundaki milli politikalarını değiştireceklerini söyleyen Yunan Başbakan, iltica hakkına sahip olmayanların Türkiye'ye iade edileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 10.07.2019 - 18:43..
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Miçotakis: İltica hakkı olmayanları iade edeceğiz

Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis Fransız L’obs’a dergisine açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında ulusal iltica politikası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Dublin Sözleşmesi’nin reforme edilmeye ve AB üyesi ülkelerin iltica politikalarının uyumlu hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

"İLTİCA KONUSUNDAKİ MİLLİ POLİTİKAMIZI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Yunan Başbakan, "Ancak bunun derhal hayata geçirilmesi mümkün olmadığı için biz iltica hakkı tanınması konusundaki milli politikamızı derhal değiştireceğiz ve süreci sadeleştireceğiz. Bu şekilde süreç daha hızlı işleyecek ve daha etkin olacak. Böylece iltica hakkına sahip olanlar Yunanistan’da kalmaya devam edecek, ancak bu hakka sahip olmayanlar ise AB-Türkiye anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye iade edilecekler." ifadelerini kullandı.

Miçotakis: İltica hakkı olmayanları iade edeceğiz

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