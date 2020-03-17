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Miçotakis: Türkiye ile yaşamak zorundayız

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin, Fransa ve Almanya ile yapacağı zirveden çıkacak sonucu bekliyor.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 09:22..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telekonferans yoluyla bir zirve gerçekleştirecek.

Zirvenin gündemi, Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına yığılan on binlerce mültecinin durumu...

ATİNA'NIN GÖZÜ ZİRVEDE

The Guardian'a konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirvenin, söz konusu durumu düzeltmek için bir fırsat olacağını kaydetti.

Miçotakis: Türkiye ile yaşamak zorundayız

Yunanistan, sığınmacılara biber gazı, plasik ve gerçek mermilerle müdahale ederken, Türkiye ise onlara şefkat elini açmaya devam ediyor.

Miçotakis, "Şimdi durumu düzeltme ve bir daha bunun yaşanmadığından emin olma zamanı." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ"

Yunanistan Başbakanı ayrıca, "Türkiye ile yaşamak zorundayız. Farklılıklarımız olacak, onları çözmenin yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Miçotakis: Türkiye ile yaşamak zorundayız

SIĞINMACILARA SERT MÜDAHALE KONUSU

Öte yandan Miçotakis, ülkesinin güvenlik güçlerinin, mültecilere yönelik sert tutumunu savundu.

Bir taraftan hiçbir güç kullanımını tolere etmediğini belirten Miçotakis, diğer taraftan sert müdahalelerle insanları ülke topraklarına girmekten"caydırmaya" çalıştıklarını söyledi.

Miçotakis: Türkiye ile yaşamak zorundayız

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