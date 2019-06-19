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Microsoft, bilgisayar klavyelerine Office tuşu ekleyecek

Microsoft, klavyelerde bulunan menü tuşunun yerine Office tuşu getirmeyi planlıyor.

DHA | 19.06.2019 - 10:49..
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Microsoft şirketinin geliştirdiği ve dünyanın en çok kullanılan bilgisayar işletim sistemi olan Windows, klavyelere de kendi kısayollarını ekliyor. Windows tuşu ve menü tuşunu klavyelere ekleyen şirket, şimdi de Office tuşunu eklemeyi amaçlıyor.

Office tuşunu klavyelere eklemek isteyen şirket, şimdiden bu tuşun yararları üzerine şirket çalışanları arasında anket düzenleyip bilgi toplamaya başladı.

KISAYOLLAR OFFICE TUŞU İLE KOLAYLAŞACAK

Microsoft'a göre, uzun vadede klavyelerde Office tuşunun bulunması oldukça önemli. Bu tuş ile beraber basılacak O, T, W, X, P, D, N, Y, S ve L gibi harflere de çeşitli kısayollar eklenecek. Örneğin Office tuşu + S kısayolu kullanıldığında belge paylaşımı yapmak mümkün olacak.

office

MICROSOFT DİĞER ŞİRKETLERLE DE ANLAŞMAK ZORUNDA

Öte yandan, sadece Microsoft'un isteğiyle klavyelere Office tuşu eklenmesi söz konusu değil. Uygulamanın yaygın olarak kullanılabilmesi için diğer donanım üreticilerinin bu tuşu klavyelere eklemesi gerekiyor.

Office programlarını sıkça kullanan kullanıcılar için oldukça faydalı olabilecek Office tuşu, normal kullanıcılar için ise hiçbir işe yaramayacak.

Office tuşunun ne zaman aktif bir şekilde klavyelerde görüleceği ise henüz bilinmiyor.

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