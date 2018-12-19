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Microsoft, gizlilik ihlalleri hakkında açıklama yaptı

Microsoft, Windows 10'un etkinliğinizi izinsiz takip etmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 12:53..
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Bu haftanın başlarında, Windows 10'un etkinlik geçmişi verilerini kaydedip ayarları kapalı olsa bile Microsoft'a yükleyebileceği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft, bu haberleri yalanladı.

Çıkan haberler, Windows kullanıcıları arasında gizlilik kaygılarına yol açarken, Microsoft gizlilik ihlali olduğunu düşünmek için hiçbir neden olmadığını söyledi.

YANLIŞ ANLAŞILDI

Aslında, Microsoft Hesap Gizliliği Panosu'ndaki Etkinlik Geçmişi bölümü, yalnızca Windows 10'dan değil, tüm Microsoft uygulamalarından ve hizmetlerinden gelen verileri bir araya getiriyor. Başka bir deyişle, Windows 10 etkinlik geçmişini kapattığınızda, aslında Windows 10 verileriniz kaydedilmiyor, sadece diğer uygulamalar ve hizmetlerden gelen veriler kaydediliyor. Bu nedenle izniniz olmadan Microsoft'un veri toplamadığını belirten şirket, çıkan haberleri de yalanladı.

'Etkinlik Geçmişi' isminin de yanlış anlaşıldığını düşünen Microsoft, en kısa sürede yayınlayacağı bir güncelleme ile yeni bir adlandırma yapacak.




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