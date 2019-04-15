Microsoft, Google Stadia’nın yeterli olmadığını savundu

Ölye görünüyor ki önümüzdeki yıllarda bulut oyun sektörü bir hayli kapışmalara neden olacak. Google, Apple ve Amazon kendi oyun sistemleri üzerinde çalışırken Microsoft da kendi bulut oyun sistemini tasarlıyor.

Google’ın ‘yeni nesil oyun anlayışı’ olarak tanımladığı Stadia, şimdiye kadar gördüğümüz oyun konsollarının aksine, bulut tabanlı sanal bir oyun merkezidir. Herhangi bir oyun konsoluna veya oyun bilgisayarına ihtiyaç olmadan, oyun severlerin istedikleri oyunu bulut sunucuları üzerinden oynamalarını sağlayacak Stadia, şimdiden rakiplerini bir hayli zora sokacağa benziyor.

MICROSOFT'TAN STADIA İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Project xCloud bulut oyun platformu ile rakipleriyle yarışa girecek olan Microsoft, Google'ın Stadia için gerekli sunucu ve bulut alt yapısına sahip olduğunu, ancak içerik yönünden ciddi sıkıntılar yaşadığını ve bu konuda yetersiz olacağını savundu.

Google Stadia için geliştirilen ve uyumlu oyun sayısının az olacağını savunan Microsoft, oyuncuların platformda yeterli oyun bulamayacağını söyledi.

Google Stadia'yı daha ayrıntılı bir şekilde anlattığımız videomuza aşağıdan göz atabilirsiniz.

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