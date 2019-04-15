taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7906
Euro
6.55765
Altın
1286.49
Borsa
96008.97
Gram Altın
239.916

Microsoft, Google Stadia’nın yeterli olmadığını savundu

Microsoft, Google'ın oyun platformu Stadia'yı içerik yönünden yeterli bulmadığını açıkladı.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Ölye görünüyor ki önümüzdeki yıllarda bulut oyun sektörü bir hayli kapışmalara neden olacak. Google, Apple ve Amazon kendi oyun sistemleri üzerinde çalışırken Microsoft da kendi bulut oyun sistemini tasarlıyor.

Google’ın ‘yeni nesil oyun anlayışı’ olarak tanımladığı Stadia, şimdiye kadar gördüğümüz oyun konsollarının aksine, bulut tabanlı sanal bir oyun merkezidir. Herhangi bir oyun konsoluna veya oyun bilgisayarına ihtiyaç olmadan, oyun severlerin istedikleri oyunu bulut sunucuları üzerinden oynamalarını sağlayacak Stadia, şimdiden rakiplerini bir hayli zora sokacağa benziyor.

stadia

MICROSOFT'TAN STADIA İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Project xCloud bulut oyun platformu ile rakipleriyle yarışa girecek olan Microsoft, Google'ın Stadia için gerekli sunucu ve bulut alt yapısına sahip olduğunu, ancak içerik yönünden ciddi sıkıntılar yaşadığını ve bu konuda yetersiz olacağını savundu.

Google Stadia için geliştirilen ve uyumlu oyun sayısının az olacağını savunan Microsoft, oyuncuların platformda yeterli oyun bulamayacağını söyledi.

Google Stadia'yı daha ayrıntılı bir şekilde anlattığımız videomuza aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyun dünyasını sarsacak Google Stadia nedir? YouTube'tan İZLE

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

125
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

429
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

386
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

49
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

113
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

38
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir