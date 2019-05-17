Microsoft ülkemize veri ihlali bildirimi yaptı

ABD merkezli bir çok uluslu teknoloji şirketi olan Microsoft, birçok teknoloji geliştirmesi ve pazarlaması ile biliniyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde çağrı destek yöneticisinin kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ileri sürerek bazı kişilerin e-posta adreslerine erişildiğini açıkladı.

Microsoft, çağrı destek yöneticisine ait kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi nedeniyle Türkiye'deki 1.820 kişinin e-posta adreslerine yetkisiz kişilerce erişildiğine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na veri ihlali bildirimi yaptı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise söz konusu bildirimin ardından şirket hakkında inceleme başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket, veri sorumlusu sıfatıyla yaşanan bir veri ihlalini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesindeki hüküm gereğince Kurula iletti.

Veri ihlal bildiriminde, yetkilendirilmemiş erişim nedeniyle 1 Ocak-28 Mart 2019 arasında e-postaların veya eklerin içeriği hariç e-posta adresi, klasör adları, e-postaların konu satırları, iletişim kurulan diğer e-posta adreslerinin adına erişilmiş veya bu bilgilerin görüntülenmiş olabileceği açıklandı.

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