Microsoft, Windows 10'daki internet sorunları için güncelleme yayınladı

Microsoft'un geçtiğimiz aylarda yayınladığı büyük şubat güncellemesi, özellikle Windows 10'da VPN kullanırken bazı kullanıcıların bağlantı sorunları yaşamasına neden olmuştu.

Ancak koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evden çalışma sistemine geçmesi ve VPN hizmetlerinden yararlanması, Microsoft'u harekete geçirdi.

Şirket, hızlı bir şekilde sorunları gidererek yeni bir güncelleme yayınladı. Ancak söz konusu güncelleme, henüz Windows Update aracılığıyla otomatik olarak yüklenmiyor.

Bu nedenle kullanıcıların, söz konusu güncellemeleri Microsoft'tan veya Microsoft Update Kataloğu'ndan manuel olarak indirilmeleri gerekiyor.

YENİ GÜNCELLEMELER NASIL YÜKLENİR

Microsoft'un, Windows 10 1709, 1803, 1809, 1903 ve 1909 sürümleri için yayınladığı düzeltme güncelleştirmelerini aşağıdaki bağlantılardan yükleyebilirsiniz



