Microsoft'tan sürpriz karar: Windows 10'un ücretsiz güvenlik güncellemeleri uzatıldı

Teknoloji devi Microsoft, resmi bir duyuru yapmadan destek sayfasını güncelleyerek Windows 10 için kritik güvenlik yaması sağlama süresini, 12 Ekim 2027'ye çekti.

Bu karar, resmi desteği normal şartlarda 14 Ekim 2025'te sona eren eski işletim sistemine milyonlarca kullanıcının bağlı kalması nedeniyle alındı.

YÜZ MİLYONLARCA BİLGİSAYAR DÖNÜŞÜMÜ REDDEDİYOR

Windows 11'in küresel masaüstü pazar payı Şubat 2026 itibarıyla yüzde 72,57 seviyesine ulaşsa da dünyada halen çok büyük bir kitle eski sistemi kullanıyor.

Paylaşılan verilere göre 2025 yılı sonunda yaklaşık bir milyar bilgisayarda Windows 10 çalışırken, bu cihazların yüz milyonlarcası Windows 11'in TPM 2.0 gibi donanım gereksinimlerini karşılayamıyor.

GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK PROGRAMI DETAYLARI

Kullanıcılar, Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programına 30 dolarlık ödemeyle, Microsoft Rewards puanlarıyla veya Windows Yedekleme senkronizasyonuyla erişebilecek.

Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar ise tüketici hakları örgütü Euroconsumers'ın itirazı sayesinde bu güvenlik güncellemelerinden tamamen ücretsiz yararlanacak.

PAZARDAKİ DONANIM KRİZİ KARARI ETKİLEDİ

Yapay zeka veri merkezleri nedeniyle yaşanan küresel bellek kıtlığı, yeni bilgisayar fiyatlarını artırarak kullanıcıların donanım yükseltmesi yapmasını zorlaştırıyor.

Bu süreçte Windows 10'da kalmak istemeyenler için Linux tabanlı işletim sistemleri ve üçüncü parti yama destekleri de alternatif haline geliyor.