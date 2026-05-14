Midede 10 katı büyüyor: Karnıyarık tozu hakkında bilmeniz gerekenler

Sosyal medyada beslenme trendlerini takip edenlerin yeni gündemi: Karnıyarık otu tozu!

Bilimsel adı ile "psyllium husk" olarak tanınan bu toz, aslında doğal bir besin takviyesi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hızla kilo vermek isteyenler, karnıyarık otu tozunu rutinine eklemeye başladı.

Besin değeri açısından kıymetli olan ve tokluk hissi sağlayan karnıyarık tozunu kullanırken dikkat etmeniz gerekenler var.

"Glutensiz" olmasıyla da iyice popülerleşen karnıyarık tozu nasıl kullanılır ve muhtemel zararlarını anlattık.

KARNIYARIK OTU TOZU NASIL KULLANILIR

Karnıyarık otu tozu genellikle suyla karıştırılarak tüketilir. Çünkü bu lif türü sıvıyla temas ettiğinde hızla şişer ve jel kıvamı alır.

Genellikle 1 tatlı kaşığı kadar toz, 1 büyük bardak suya eklenir. Hızlıca karıştırılıp bekletmeden içilir.

Yoğurt, smoothie tarifleri ve yulafla da kullanılabilir.

Meyve suyu veya sütle de tercih edilebilir. Ardından ekstra su içmek oldukça önemlidir.

AŞIRI KULLANMANIN ZARARLARI

Karnıyarık otu tozu fazla tüketildiğinde sindirim sistemini zorlayabilir.

En sık görülen sorunlar şişkinlik, gaz, karın ağrısı, bağırsakta tıkanma hissi ve mide rahatsızlığıdır.

Özellikle yeterince su içmeden yüksek miktarda tüketmek risklidir. Çünkü lif şişerek yemek borusunda veya bağırsakta tıkanmaya neden olabilir.

Ayrıca bazı ilaçların emilimini azaltabileceği için ilaçlarla aynı anda alınmaması, araya en az 1–2 saat konması önerilir.