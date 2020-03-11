Midilli Adası'nda koronavirüs vakası görüldü

Yunanistan Sağlık Bakanlığı dün, ülkede şimdiye kadar 84 kişide koronavirüs görüldüğünü açıklamıştı.

Yunanistan yerel kanalı ERT, koronavirüsün sığınmacıların da kaldığı Midilli Adası'na da sıçradığını duyurdu.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Habere göre, adada yaşayan 40 yaşındaki bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yetkililer, Plomari kasabasında yaşayan ve bir süpermarkette çalışan kadının, bir ay önce İsrail'e ve Mısır'a gittiğini söyledi.

Kadın karantinaya alınırken, çocuklarının gittiği okul da tedbir amaçlı kapatıldı.

ADA'DA 27 BİN SIĞINMACI VAR

Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açmasının ardından birçok sığınmacı adaya geçmeye çalışırken, Moria bölgesindeki kampta da yaklaşık 27 bin sığınmacı bulunuyor.

SIĞINMACILARA VİRÜS BULAŞMASINDAN KORKULUYOR

Yunan makamları daha önce binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli gibi adalara virüs bulaşma olasılığı konusunda tedirginliklerini dile getirmişlerdi. Hali hazırda yaşam koşullarının kötü olduğu kalabalık kamplarda virüsün daha hızlı yayılabileceğinden endişe ediliyor.

VAKALARIN ÇOĞU İSRAİL VE MISIR'I ZİYARET EDEN GRUPTAN

Ülkedeki yeni vakaların çoğunun Şubat ayının sonunda İsrail ve Mısır'ı ibadet amaçlı aynı otobüste seyahat eden grupta görüldüğü belirtiliyor. Yunanistan'da vakaların görülmesinin ardından halka açık toplantılarının yasaklanmasına, bazı okulları kapatılmasına ve spor etkinliklerinin pazartesi gününden itibaren 15 gün boyunca 'kapalı kapılar ardında' düzenlenmesine karar verilmişti.