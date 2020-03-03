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Midilli Adası'nda mülteci gerilimi

Türkiye'den ayrılıp Midilli Adası'na ulaşan mültecilerle, polis arasında tansiyon yükseldi. Mültecilerin hedefi önce Atina, oradan da Avrupa ülkeleri.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 17:03..
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Midilli Adası'nda mülteci gerilimi

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından denizden ve karadan Avrupa'ya doğru mülteci akını başladı.

Çoğunluğunu Suriyelilerin ve Afganların oluşturduğu mültecilerin ilk hedefi, Midilli Adası oldu.

Midilli Adası'nda mülteci gerilimi VİDEO

MİDİLLİ ADASI AVRUPA'NIN İLK BASAMAĞI

Yunan adasını basamak olarak gören mülteciler, buradan Atina'ya geçerek oradan da diğer Avrupa ülkelerine ulaşmayı hedefliyor.

Midilli Adası'nda mülteci gerilimi

YUNAN POLİSİ BARİKAT KURDU

Midilli Adası'na ulaşan mülteciler, karşılarında Yunan polisini buldu.

Midilli Adası'nda mülteci gerilimi

HEDEF ATİNA GEMİSİ

Mültecilerin, Atina'ya gidecek gemilere binmesine izin verilmedi.

Midilli Adası'nda mülteci gerilimi

TANSİYON YÜKSELDİ

Oturma eylemine başlayan mültecilerin bu konudaki ısrarı üzerine polis ekipleri, saldırıya geçti.

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