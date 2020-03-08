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Midilli Adası'nda sığınmacı çocukların okulu yandı

Midilli Adası'nda sığınmacı çocuklara dil eğitimi verilen bir merkezde çıkan yangın sonucu, okulun bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

AA | 08.03.2020 - 17:25..
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İsviçreli bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı çocuklara dil eğitimi vermek amacıyla kurulan  ''One Happy Family'' isimli merkezde dün gece yangın çıktı.

Sağcı grupları, gazetecilere ve STK çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin ardından meydana gelen yangında, okulun bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

"BARIŞ OKULU"

"Barış okulu" olarak da adlandırılan merkezdeki yangında kimse yaralanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

"YENİDEN ÇOCUKLARIN MUTLU OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Merkezde İngilizce, Fransızca ve Yunanca dersleri veren Kongolu İsrail, merkezin sığınmacı çocuklar için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. İsrail, ''Çocuklar buraya İngilizce, Fransızca ve Yunanca öğrenmek için geliyordu. Biz de öğretmek için elimizden geleni yapıyorduk. Bundan sonra da tüm gücümüzle çalışarak, burayı eski haline getireceğiz ve yeniden çocukların mutlu olmasını sağlayacağız.'' ifadesini kullandı.

Midilli Adası'nda sığınmacı çocukların okulu yandı

SIĞINMACILARIN GELMESİYLE AÇILAN KAYIT MERKEZİNDE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Bir hafta önce de çoğu sığınmacının Midilli Adası'nda ilk ayak bastığı yer olan Skala Skimanea'da bulunan kayıt merkezinde yangın çıkmıştı.

Yangın, uzun zamandan beri kullanılmayan kayıt merkezinin Ada'ya çok sayıda sığınmacının gelmesiyle Belediye Başkanı tarafından bir günlüğüne açılması kararının ardından meydana gelmişti.

AŞIRI SAĞCILAR ADA'DA ŞİDDET EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ada'ya daha fazla sığınmacının gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, Skala Sikaminea'ya ulaşan sığınmacıları taşıyan otobüsleri engellemek için zaman zaman kampa giden yollarda barikat kuruyor.

''Şüpheli'' gördükleri bazı araçları durdurup kimlik kontrolü yapan aşırı sağcılar, gazeteci ve STK çalışanlarına şiddet uyguluyor.

Yaklaşık bir hafta önce bu gruplar, Ada'da karaya çıkmaya çalışan sığınmacıları engellemiş, kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.

Midilli Adası'nda sığınmacı çocukların okulu yandı

Midilli Adası'nda sığınmacı çocukların okulu yandı

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