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Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan göçmenler, burada aşırı sağcılarla karşılaşmamak için geceyi sahilde geçiriyor.

AA | 03.03.2020 - 09:14..
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Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Midilli Adası'na gelen düzensiz göçmenler adadaki aşırı sağcı grupların tepkisiyle karşılaşıyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle düzensiz göçmenler sahilde konaklamak zorunda kalıyor.

GÖÇMENLER, GECEYİ MİDİLLİ SAHİLİNDE GEÇİRİYOR

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yaklaşık yüz düzensiz göçmen, iki gündür Skala Sikaminea sahilinde sabahlamak zorunda kaldı.

Soğukla mücadele eden göçmenler, grubun şiddetine maruz kalmaktan korkuyor.

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

GAZETECİLERE SALDIRMIŞLARDI

Aynı grup, dün Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri engellerken kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

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