Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Sınırı geçmek için geldi, kedisi ve köpeğine gözyaşlarıyla veda etti

1 5 kiloluk altını Türkiye'ye getirmek serbest Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkan sağlayan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

2 Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmayan Bahçeli, parti kurmaylarına "Daha da elini sıkmam" dedi.

3 ABD, Afganistan’da asker sayısını azaltacak Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin 10 gün içinde çekilmesi planlanıyor. Ülkedeki ABD askeri sayısı 8 bin 600'e düşecek.

4 Ankara'da bir apartmanda yangın çıktı 6 katlı apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

5 Yunanistan sınırı savaş alanına döndü Avrupa'ya gitmek için sınıra gelen mültecilere, Yunan polisleri tarafından biber gazı ve ses bombaları atıldı.

6 iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a 500 milyon dolarlık ceza ABD'de görülen bir mahkeme, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a 500 milyon dolarlık ceza kesti.