Midyat'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
İŞ YERİNE OPERASYON YAPILDI
Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Gölcük Mahallesinde bir iş yerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.