Midyat'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Taksim'de bir çift yakın temastan ceza yedi

1 Evi kahvehaneye çevirenlere 40 bin 950 TL ceza Apartman dairesinde suçüstü yakalanan 13 kişi hakkında Hıfzıssıhha Kanunu'na göre işlem yapıldı.

2 Bursa'da sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde, tartıştığı sevgilisini tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş, "Nizamiyeden gitmesi için üç defa uyardım. Çıkmayınca da ateş ettim." dedi.

3 Okullar kapandı, 52 gönüllü öğretmen yardıma koştu Bursa'nın İnegöl ilçesinde 52 öğretmen, kendi araçlarıyla Kaymakamlığın emrinde 65 yaş ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

4 New York'ta koronadan ölenler için toplu mezar 100 bin ölümün beklendiği ABD'de, koronadan ölenler için toplu mezarlar kazıldı.

5 Fahriye Evcen'in karantina paylaşımı Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Fahriye Evcen'den, yeni bir paylaşım geldi.

6 Bakan Soylu Polis Haftasını kutladı Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir mesaj yayınladı.