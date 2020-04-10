taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6753
Euro
7.314
Altın
1677
Borsa
95897.37
Gram Altın
359.949
Bitcoin
46293.53

Midyat'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Midyat'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

İŞ YERİNE OPERASYON YAPILDI

Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Gölcük Mahallesinde bir iş yerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Okullar kapandı, 52 gönüllü öğretmen yardıma koştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 52 öğretmen, kendi araçlarıyla Kaymakamlığın emrinde 65 yaş ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
Sağlık Bakanı, açıklama yapacak
Bakan Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da Türkiye'de koronavirüse dair son bilgilere paylaşacak.
Taksim'de bir çift yakın temastan ceza yedi
Sosyal mesafeye uymadığı için bin lira ceza kesilen kişi, “Uygulanması çok zor bir ceza, mantığı yok ama cehalet seviyesi bu olan halka da yapılması gereken budur.” dedi.
Motorin fiyatında indirim
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında, 7 kuruş indirime gidilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
854
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
265
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
140
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
158
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
31
Koray Avcı sakallarını kesti
Koray Avcı sakallarını kesti
80
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir