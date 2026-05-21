Mihaela Lazic, Beşiktaş'a geri döndü
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Mihaela Lazic'i yeniden renklerine bağladı.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında Hırvat oyuncu Mihaela Lazic'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki oyun kurucu, gelecek sezon Beşiktaş'ta yer alacak.
BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI
Profesyonel kariyerine ülkesi Hırvatistan'da başlayan Mihaela, 2023-2025 yıllarında da siyah-beyazlı formayı giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)