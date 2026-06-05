Mikrodalga ile plastik atıklardan yakıt üretti: “İnsanlar çöp diyor, ben kaynak”

Dünya genelinde yılda 440 milyon tondan fazla plastik atığın üretildiği ve bunun yalnızca %9’unun etkin şekilde geri dönüştürülebildiği günümüzde, ABD’li bir gencin kendi atölyesinde geliştirdiği teknoloji geri dönüşüm tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Akademik bir geçmişi olmamasına rağmen kaynak, uygulamalı kimya ve pratik mühendislik alanlarında kendini yetiştiren 22 yaşındaki Julian Brown, plastik atıkları yanıcı bir akaryakıta dönüştürdüğü düzeneğiyle dijital dünyada gündem oldu.

Projesine "Plastoline" adını veren Brown, "İnsanlar buna çöp diyor, bense kaynak diyorum" sözleriyle çevre kirliliğine alternatif bir çözüm sunduğunu savunuyor.

Mikrodalga yardımıyla kimyasal bağlar kırılıyor

Julian Brown’ın "NatureJAB" adlı oluşum çatısı altında sergilediği sistem, "mikrodalga destekli piroliz" tekniğine dayanıyor. Yakma işleminden farklı olarak bu yöntem, plastiklerin oksijensiz veya çok az oksijenli bir ortamda ısıtılarak moleküler bağlarının parçalanmasını sağlıyor. İşlem sırasında açığa çıkan hidrokarbon zengini gazlar soğutulup yoğunlaştırıldığında, ham petrole benzeyen koyu renkli bir sıvı elde ediliyor.

Yıllardır bu sistem üzerinde çalıştığını ve kendi imkanlarıyla beş farklı reaktör nesli geliştirdiğini belirten genç mucit, nihai ürün olarak "Plastolene®" adını verdiği yüksek oktanlı bir yakıt ürettiğini iddia ediyor. Amaç ise gezegeni istila eden plastik dağlarını azaltırken, kaybolan enerjiyi geri kazanmak.

Uzmanlar uyarıyor: "Ev yapımı deney ile kitlesel üretim aynı şey değil"

Projenin sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesi ve topluluk fonlarıyla desteklenmesi geniş bir hayran kitlesi oluştursa da, çevre ve enerji uzmanları konuya daha temkinli yaklaşıyor. Piroliz teknolojisinin laboratuvar ortamında onlarca yıldır bilindiğini aktaran uzmanlar, bu yöntemin araçlarda, kamyonlarda veya uçaklarda kullanılacak sertifikalı bir yakıta dönüştürülmesinin göründüğü kadar kolay olmadığını vurguluyor.

Sektör temsilcileri, ticari akaryakıtların emisyon, kararlılık ve güvenlik açısından çok katı uluslararası standartlara tabi olduğunu hatırlatarak şu uyarılarda bulunuyor:

"Bir deneyde yanıcı yağ elde etmek, bunu kitlesel kullanıma uygun onaylı bir yakıt haline getirmekle aynı şey değildir. Mikrodalga pirolizinde düzensiz ısınma noktaları, katalizörlerin işlevini yitirmesi ve sıcaklık kontrolü gibi ciddi teknik zorluklar vardır. Ayrıca sürecin güvenli bir şekilde endüstriyel boyuta taşınması büyük yatırımlar gerektirir."

Geliştirme aşamasında garajında bazı tehlikeli parlamalar ve riskli anlar yaşadığını kabul eden Brown’ın sistemi henüz deneysel aşamada bulunuyor. Bu yakıtın benzin istasyonlarında ya da havacılık sektöründe geleneksel yakıtların yerini alabileceğine dair henüz resmi ve kamusal bir test sonucu mevcut değil.

Çevre örgütleri ise madalyonun diğer yüzüne dikkat çekiyor. Plastiklerin kimyasal geri dönüşümle yakıta dönüştürülmesinin, karbon emisyonlarını sürdürdüğü için iklim krizine kökten bir çözüm olmadığını savunan çevreciler, asıl çözümün tek kullanımlık plastik üretiminin ve tüketiminin radikal bir şekilde azaltılması olduğunu belirtiyor.

Julian Brown'ın girişimi, küresel atık krizine dikkat çekmesi ve yaratıcılığı tetiklemesi açısından önemli bir tartışma alanı açmış olsa da, bilimin ve endüstrinin bu yöntemi güvenli ve sürdürülebilir bir günlük gerçekliğe dönüştürmek için önünde hala uzun bir yol bulunuyor.