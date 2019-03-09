31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gizli bir ittifak içerisine girdi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilmeyen ittifak, saha çalışmalarında açık bir şekilde gözüküyor.
Balıkesir'de kaydedilen görüntüler de ittifakı doğrular nitelikte.
HAKARET VE İTTİFAK İTİRAFI
CHP'nin Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, mitinge ara verildiği sırada mikrofonu açık unuttu.
Bu sırada CHP'liler, cuma selası okuyan müezzine hakaret etti.
Devamında ise Kürdistan itirafı geldi...
Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti VİDEO