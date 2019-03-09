Mikrofon açık unutuldu: CHP'liler müezzine hakaret etti

Ünlü şarkıcı Bengü, kızının adı ilk kez Çağla Şikel'in programında duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih'te beklentileri henüz karşılayamayan Niko Kovac'ın peşine düştü. Hırvat teknik adamın kaderi, kalan maçlarda alacağı sonuçlara bağlı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde özel bir telekomünikasyon şirketinde çalışan işçi, verici direğindeki çanağı değiştirmek isterken 45 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek hayatını kaybetti.

Sultanbeyli’nde bir minibüs, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı, 1 yaralı var.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim değişimi

31 Mart seçimlerinde milliyetçilerin oylarına da talip olan CHP Lideri, ülkücü olduğunu söyledi.