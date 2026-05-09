Mil-Diyanet Sen Başkanı: Emekliler et alamazken köpekleri besleyeceğiz

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri...

Sokaklardaki başıboş köpeklerin yarattığı tehlikeye ilişkin her geçen gün yeni tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Özellikle son dönemde yaşanan yeni ölüm ve yaralanma vakaları tartışmaların fitilini ateşlerken konuya ilişkin bir yorumda Mil-Diyanet Sen Başkanı Celaleddin Gül'den geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gül, sokak köpeklerinin bakım maliyetlerine dikkat çekti.

"EVİNE 1 KİLOGRAM ET ALAMAYAN EMEKLİLER VARKEN MİLYONLARCA KÖPEĞİ ETLE BESLEYECEĞİZ"

Bir köpeğin yıllık bakım maliyetinin 50 bin TL olduğunu belirten Gül, "Emeklilere şu kadar zam yaparsak bütçeye şu kadar yük olur diyen yetkililer, şimdi milyonlarca köpeği Ekim’e kadar toplayıp barınaklara almayı düşünüyor.

Evine ayda 1 kilogram et alamayan emekli varken, şimdi milyonlarca köpeği barınaklarda etle besleyeceğiz." dedi.

"ÇOK YAKINDA KÖPEĞE 'İT' DEMEK SUÇ SAYILACAK"

Bu konuda belli bir kesimin sürekli algı yarattığını söyleyen Gül, şunları kaydetti:

“Köpek dernekleri, birileri tarafından fonlandığı için ciddi bir kamuoyu oluşturma gücüne sahip.



LGBT’ye ve köpekperest derneklere ses çıkarmayan, gündemine dahi almayan sözde milli STK’larımız; şayet bu köpek dernekleri kadar cesur olmazlarsa, çok yakında köpeğe 'it' demek ya da 'hoşt' demek bile suç kapsamına alınacak.”

DİYANETE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Öte yandan bu açıklama Celaleddin Gül'ün bu konuda yaptığı ilk çıkış değil.

Gül daha önce, bu konuda Diyanet’in artık sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, İslam’ın zararlı hayvanlara karşı toplum güvenliğini esas alan hüküm ve prensiplerinin vaaz ve hutbelerde anlatılmasını istemişti.