Milan tarihine geçen transfer! Gonçalo Ramos kadroya katıldı

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Milan, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfere imza attı.

İtalyan devi, Paris Saint-Germain'in yıldız santrforu Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattığını duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI

Kırmızı-siyahlı kulüp, Portekizli golcünün transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı. Gonçalo Ramos, yeni sezonda Milan forması giyecek.

MILAN TARİHİNE GEÇTİ

Milan, Gonçalo Ramos transferi için Paris Saint-Germain'e 74 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.

Portekizli golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan devi, kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı.

Daha önce bu alandaki rekor, 49.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Portekizli Rafael Leao'ya aitti.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

30 milyon euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon 45 maça çıktı.

Ramos, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 2 asistle mücadele etti.

Başarılı futbolcu, ülkesi Portekiz ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.