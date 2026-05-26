Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollar ayrıldı

İtalya Serie A ekibi Milan ayrılık açıklamaları geldi.

ALLEGRI İLE YOLLAR AYRILDI

İtalya ekibi yaptığı açıklamada, Massimiliano Allegri ile beraber takım CEO'su Giorgio Furlani, Sportif Direktör Igli Tare ve Teknik Sorumlu Geoffrey Moncada ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

Bu sezonu, 70 puanla 5. sırada bitiren Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetmişti.