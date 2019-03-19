Millet İttifakı ortak miting düzenledi

31 Mart Yerel seçimlerine 11 gün kala siyasi partiler son kozlarını oynuyor. Millet İttifakı kapsamında CHP ve İYİ Parti ortak mitinglerini sürdürüyor.

Antalya'da gerçekleştirilen ortak mitinge CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

BİLEKLİĞİ ÇIKARTMADI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uğurlu bilekliğini" kolundan halen çıkartmadığı mitingde çekilen fotoğraflarda kameralara yansıdı.

LEYLEK GÖRÜRSE DİLEĞİ KABUL OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğurlu bilekliği neden taktığını ve ne zaman çıkaracağını "Kırklareli'ye gittim. Bu bileklik Balkan geleneği. Dilek tutulup bileklik takılıyormuş. Leylek görüldükten sonra çıkarılıyor. Daha henüz leyleği görmedim. İzmir'e gittim leylek var mı diye göremedim. Aydın'da göremedim. Bugün Hatay'da göremedik. Bakalım yarın Antalya'da görürsek çıkaracağız bilekliği. Dileğimiz inşallah yerine gelir." ifadeleriyle açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu bilekliği çıkarmak için leylek bekliyor VİDEO