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Millet kıraathanesinin sevimli misafiri

Edirne Millet Kıraathanesi'nin sevimli misafiri "Müdür", kıraathanenin maskotu oldu.

AA | 28.11.2018 - 06:18..
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Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne İl Müftülüğü’nün iş birliğinde, 2 ay önce Trakya Üniversitesi’nin eski İlahiyat Fakültesi Binası’nda hayata geçirilen Millet Kıraathanesi, kısa sürede okuyucu ve ders çalışan öğrencilerce en çok kullanılan mekanlar arasına girdi.

Millet kıraathanesinin sevimli misafiri

ÜCRETSİZ ÇAY VE İNTERNET, 5 BİN KİTAP

Ücretsiz çay ikramlarının olduğu 5 bin kitabın raflarında okuyucuya sunulduğu Selimiye Camisi gölgesindeki kıraathaneye kitap okumak, ders çalışmak, internetten yararlanmak isteyen 7'den 70'e her kesimden insanlar uğruyor.

Millet kıraathanesinin sevimli misafiri

KIRAATHANENİN MASKOTU: MÜDÜR

Kıraathanenin sevimli "demirbaşı" haline gelen sokak kedisi de kıraathanenin maskotu haline geldi. Sıcak olması nedeniyle kıraathaneye sığınması sonrası bir daha ayrılmayan ve çevredekilerin "Müdür" diye seslendiği kedi, okuyucuları yaptığı sevimli hareketleriyle gülümsetiyor.

Millet kıraathanesinin sevimli misafiri

"KEDİLER DE KENDİSİNE YER BULABİLİYOR"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Millet Kıraathanesi'nin kısa sürede Edirne'nin en önemli kültür alanı haline geldiğini söyledi.

Millet kıraathanesinin sevimli misafiri

Binlerce kitabın, 10 bilgisayarın ve rahat bir mekanda ikramların olduğu kıraathaneye Edirneliler'in, öğrencilerin, emeklilerin yoğunlukla gelmesinin, yapılan işin ne kadar güzel bir iş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Millet kıraathanesinin sevimli misafiri

Kıraathanede sevimli bir misafir daha konuk ettiklerini anlatan Tabakoğlu, "Kıraathanemizde, öylesine sakin, sıcak ve huzur dolu bir atmosfer var ki çevredeki kediler dahi burada kendisine yer bulabiliyor, kışın soğuk ve yağışlı günlerinde, öğrenciler ve vatandaşımızla aile ortamı sıcaklığında, başlarını sıcak bir yere sokabiliyorlar." dedi.

Millet kıraathanesinin sevimli misafiri

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