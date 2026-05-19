Millet'in kaderini taşıdı: Bandırma Vapuru'na ne oldu, şu an nerede?

Tarihin akışını değiştiren vasıta...

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde sembol haline gelen Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşma yolculuğa ev sahipliği yaptı.

Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul edilen bu sefer nedeniyle hafızalara kazınan vapurun teknik özellikleri, geçmişi ve günümüzdeki durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor

Peki, Bandırma Vapuru nerede, ne oldu? Bandırma Vapuru'nun özellikleri nelerdir? İşte, Bandırma Vapuru'na dair merak edilenler...

BANDIRMA VAPURU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yapım yılı: 1878

Yapıldığı yer: Paisley, İskoçya

İlk adı: Trocadero

Gemi tipi: Karma yük ve yolcu vapuru

Yapım malzemesi: Çelik gövde

Tonajı: Yaklaşık 279 groston

Uzunluğu: Yaklaşık 47,7 metre

Genişliği: Yaklaşık 6,8 metre

Su çekimi: Yaklaşık 3,2 metre

Makine gücü: Buharlı makine sistemi

Azami hızı: Yaklaşık 9–10 deniz mili (16–18 km/s)

VAPURDA KİMLER VARDI

Gemide toplam Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 18 yolcu bulunuyordu. Bu kişiler, Millî Mücadele’yi başlatmak üzere seçilmiş subaylar ve yardımcı personeldi.

Cevat Abbas Gürer (Mustafa Kemal’in yaveri)

Refet Bele

Kâzım Dirik

Hüsrev Gerede

Mehmet Arif

İsmail Hakkı

Gemide ayrıca geminin kaptanı İsmail Hakkı Durusu ve mürettebat da bulunuyordu.

BANDIRMA VAPURU'NA NE OLDU

Milli Mücadele'nin başlamasından sonra bir süre daha hizmet verdi ancak yaşlanması nedeniyle seferlerden çekildi.

1925 yılında söküme ayrılarak parçalandı. Bu nedenle orijinal gemi günümüze ulaşamadı.

Bugün Samsun'da bulunan Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi içindeki gemi, orijinal vapurun birebir ölçülere yakın şekilde inşa edilmiş replikasıdır.