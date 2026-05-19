Millet'in kaderini taşıdı: Bandırma Vapuru'na ne oldu, şu an nerede?
19 Mayıs 1919'da Millet'in kaderini taşıyan vasıta Bandırma Vapuru, şimdi nerede ve ne halde merak ediliyor. Teknik özellikleri başta olmak üzere vapura dair detaylar, vatandaşların araştırma konusu oluyor. İşte, Bandırma Vapuru'nun özellikleri ve akıbeti...
Tarihin akışını değiştiren vasıta...
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde sembol haline gelen Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşma yolculuğa ev sahipliği yaptı.
Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul edilen bu sefer nedeniyle hafızalara kazınan vapurun teknik özellikleri, geçmişi ve günümüzdeki durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor
Peki, Bandırma Vapuru nerede, ne oldu? Bandırma Vapuru'nun özellikleri nelerdir? İşte, Bandırma Vapuru'na dair merak edilenler...
BANDIRMA VAPURU TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Yapım yılı: 1878
- Yapıldığı yer: Paisley, İskoçya
- İlk adı: Trocadero
- Gemi tipi: Karma yük ve yolcu vapuru
- Yapım malzemesi: Çelik gövde
- Tonajı: Yaklaşık 279 groston
- Uzunluğu: Yaklaşık 47,7 metre
- Genişliği: Yaklaşık 6,8 metre
- Su çekimi: Yaklaşık 3,2 metre
- Makine gücü: Buharlı makine sistemi
- Azami hızı: Yaklaşık 9–10 deniz mili (16–18 km/s)
VAPURDA KİMLER VARDI
Gemide toplam Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 18 yolcu bulunuyordu. Bu kişiler, Millî Mücadele’yi başlatmak üzere seçilmiş subaylar ve yardımcı personeldi.
Cevat Abbas Gürer (Mustafa Kemal’in yaveri)
Refet Bele
Kâzım Dirik
Hüsrev Gerede
Mehmet Arif
İsmail Hakkı
Gemide ayrıca geminin kaptanı İsmail Hakkı Durusu ve mürettebat da bulunuyordu.
BANDIRMA VAPURU'NA NE OLDU
Milli Mücadele'nin başlamasından sonra bir süre daha hizmet verdi ancak yaşlanması nedeniyle seferlerden çekildi.
1925 yılında söküme ayrılarak parçalandı. Bu nedenle orijinal gemi günümüze ulaşamadı.
Bugün Samsun'da bulunan Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi içindeki gemi, orijinal vapurun birebir ölçülere yakın şekilde inşa edilmiş replikasıdır.