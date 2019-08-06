Milletvekili maaşları siyasetin gündeminde

Türkiye’de milletvekilleri 22 bin 200 Türk lirası maaş alırken, bir asgari ücretli 2 bin 20 lira alıyor. Bu, vekillerin asgari ücretlinin yaklaşık 11 katı maaş aldığı anlamına geliyor.

CHP TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mustafa Şentop’un "vekiller geçinemiyor.” açıklamasının üzerinden bu farkı değerlendirirken, "Vekil maaşları kamuoyunda tartışılır ama asgari ücretli, bir vekilinin onda biri maaşla geçinmek zorundayken, vekil maaşlarından şikayet etmek bir vekile yakışmaz.” diye konuştu.

"ÖNCE EKONOMİYİ İYİLEŞTİRİN"

DW Türkçe'nin haberine göre AK Parti iktidarının yürüttüğü ekonomi politikaları yüzünden genç işsizliğinin yüzde 26’ları gördüğüne dikkat çeken Özel, hükümete "Ülkeye bir ekonomik iyileşme dönemi yaşatmış olursunuz da, vekil maaşını konuşursunuz. Gelinen noktada vekil maaşından yakınmak en basitiyle seçmene haksızlık.” çıkışında bulundu.

"BAŞKA BİR DÜNYADA YAŞIYORLAR"

HDP’li Garo Paylan ise, "Milletvekili maaşının asgari ücretten 11 kat fazla olması vicdansızlıktır. 4 katından fazla olmasın dediğimiz teklifimiz kabul edilmiyor ve toplumda müthiş bir adaletsizlik yaratılıyor.” dedi.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN DURUMUNUN FARKINDAYIZ"

AK Partili vekiller milletvekili maaşlarıyla ilgili tartışmayı uzatmak istemiyorlar. İsim vermeden konuşan kimi vekiller "Türkiye’de yaşam koşullarının da, asgari ücretlinin durumunun da farkındayız.” ifadesini kullandı.

"TARTIŞMALAR ÇİRKİN"

MHP'li bazı vekiller de tartışmaları çirkin bulduklarını belirterek, ülkenin gündemini böylesi polemiklerle meşgul etmenin doğru olmadığı görüşünü savundu.

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