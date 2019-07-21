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Milletvekilleri bol bol tatil yaptı

Hal yasası, süresiz nafaka, 3600 ek gösterge bekliyor. Vekiller sürekli tatile çıkıyor.

Haber Merkezi | 21.07.2019 - 10:24..
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Milletvekilleri bol bol tatil yaptı

Geçtiğimiz yıl 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından 27. Dönem yasama faaliyetlerine başlayan TBMM'de vekillerin Genel Kurul salonunda olmayıp tatil yapması tepki çekti.

31 Mart yerel seçimleri ve tekrar eden İBB Başkanlığı seçimleri nedeniyle vekillerin pek gitmediği Meclis'in çalıştığı günler oldukça az.

BİR YILDA 5 AY ÇALIŞMA

Öyle ki; geçtiğimiz yıl 24 Haziran seçimlerinden sonra yemin etmek ve 15 Temmuz özel oturumu için toplanan Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Ekim ayında Suriye ve Irak tezkereleri kabul edildi.

Aralıkta bütçe görüşmelerinin ardından TBMM bir kez daha tatile girdi. Yerel seçimler nedeniyle çalışmaların aksadığı Meclis'te vekiller 1 Ocak'tan bu yana geçen 200 günlük süreçte sadece 64 gün mesai yaptı. Bir yılda ise vekiller sadece 5 ay çalışma yürüttü.

Öte yandan vekillerin şimdiki tatili ise 74 gün.

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