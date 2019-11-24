Milletvekilleri çakarlarını geri istiyor

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonucunda 1 Kasım'dan itibaren yetkisiz çakar kullanımının önüne geçildi.

Oto tamircilerinde çakarların sökülmesi için uzun kuyruklar oluştu, çakarla trafiğe çıkanlara 2 bin lira ceza kesildi.

Yasağın başlamasının üzerinden 24 gün geçti.

Milletvekilleri bu çakar kullanım haklarının kendilerinde bulunması için harekete geçti ve kanun teklifi hazırladı.

ÇAKAR KULLANIMI

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in imzasını taşıyan kanun teklifinin kabul edilmesi halinde; milletvekilleri istediği gibi çakarlı araç kullanabilecek.

KIRMIZI IŞIKTA BİLE GİDECEK

Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan milletvekili araçları, kırmızı ışıkta geçmesi durumunda da cezayla karşı karşıya kalmayacak.

Kemal Çelik'in hazırladığı kanun teklifinin 44. maddesine göre; Trafik Kanun'un geçiş üstünlüğünü düzenleyen 71'inci maddesine “Görev ve hizmet gerekleri nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar” bendi eklenecek.

Bu madde; ambulanslar, yangına giden itfaiye veya polis araçları gibi kritik önemdeki araçlar için trafikte geçiş üstünlüğü sağlıyor.