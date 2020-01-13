Milletvekilleri yine tatil yapmak istiyor

TBMM, 2019 yılını bütçe görüşmeleriyle noktaladı. 2020 yılı bütçesi 21 Aralık'ta Meclis'ten geçti.

Milletvekilleri ise bu tarihten sonra tatile girdi.

2 OCAK'TA LİBYA BULUŞMASI

Vekiller, 2 Ocak'ta Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı. Tezkerenin Genel Kurul'dan geçmesinin ardından vekiller bir kez daha tatile çıktı.

YARIN GENEL KURUL VAR

Meclis, uzun bir aradan sonra yarın bir kez daha toplanacak. Partiler de grup toplantılarını yapacak.

TATİL TALEBİ

Ancak milletvekilleri, 17 Ocak'ta kış tatiline girecek öğrencilerle birlikte tatile çıkmak istiyor. Bunun altında yatan neden ise; vekillerin çocuklarıyla vakit geçirmek istemesi.