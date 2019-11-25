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Milletvekilleri istedikçe istiyor

Dün araçlarına çakar takma isteğiyle gündeme gelen milletvekilleri; şimdi de anne, baba ve kız çocuklarının da ücretsiz sağlık hizmeti almasını istedi.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 09:42..
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Milletvekilleri istedikçe istiyor

TBMM'de bulunan milletvekillerinin, istekleri bitmiyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, araçlarına çakar takılmasına izin veren bir kanun teklifi verdikten sonra şimdi de milletvekillerinin anne, baba ve 25 yaşından büyük kız çocukları için bir teklif verdi.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Mevcut duruma göre ücretsiz sağlık hizmetinden, milletvekillerinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler yaralanabiliyor.

Ancak bu teklifin Meclis'ten geçmesi halinde, vekillerin bakmakla yükümlü olmadığı anne-babası ve 25 yaşından büyük kız çocukları da ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

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