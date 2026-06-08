Milli cimnastikçiler, uluslararası turnuvalarda 2 gümüş madalya aldı
Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Kupası Bakü ayağında, İrem Acımış ise Parkur Dünya Kupası İstanbul ayağında gümüş madalya kazandı.
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Milli cimnastikçilerimiz bir kez daha gururlandırdı...
Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Kupası’nın Bakü, İrem Acımış ise Parkur Dünya Kupası'nın İstanbul ayağında gümüş madalya elde etti.
2 GÜMÜŞLE KAPATTIK
Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre Ayşe Begüm, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'deki organizasyonda 19.250 puan toplayarak tek kadınlar kategorisinde ikinci oldu.
İrem de İstanbul'daki turnuvanın kadınlar serbest kategorisinde 22.10 puanla 2'nci olarak Türkiye'ye parkur disiplinindeki ilk Dünya Kupası madalyasını kazandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)