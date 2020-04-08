Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için hem iş dünyasından hem sivil toplum kuruluşlarından hem de vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.
EN YÜKSEK BAĞIŞ YAPAN İSİM CİHAN KAMER
Kampanyaya kişisel bazda en yüksek bağışı yapan isim ise Atasay'ın sahibi Cihan Kamer oldu.
Cihan Kamer'i Şevket ve Hayırlı Sabancı 10 milyon lira ile izledi.
Listede Hamdi Ulukaya, Ali Nihat Gökyiğit, Hamdi Akın, Hasan Çapan, Mustafa Tatlıcı, Niyazi Talay, Şenol Güneş ve Yücel Var da yer aldı.
KURUMSAL BAZDA EN YÜKSEK BAĞIŞ DEVLET BANKALARINDAN
1 milyarı aşkın bağış toplanan kampanyaya en yüksek bağışı yapan kurumsal bazda devlet bankaları oldu.
LİSTEDEKİ KURUMLAR:
ZİRAAT FİNANS GRUBU 62.300.000₺
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 56.000.000₺
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.AO. 50.000.000₺
ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ 24.000.000₺
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 10.000.000₺
MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 10.000.000₺
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 7.000.000₺
DİCLE KÖK ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 7.000.000₺
OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK ENERJİ ÜRET. TİC AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN 5.000.061₺
SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM TARIM PEYZAJ İNŞAAT TU 5.000.000₺
MAKYOL İNŞ SAN TURZ VE TİC AŞ MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5.000.000₺
VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRLÜK 5.000.000₺
ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş 4.400.000₺ ERKUL KOZMETİK SANAYİ VE TİCAR 4.000.000₺
FİBABANKA A.Ş. 3.600.000₺
AKKUYU NÜKLEER A.Ş. BAĞIŞ ÖDEMESİ 3.290.750₺
DUYGU MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 3.000.000₺
KALYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3.000.000₺
ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SAN. A.Ş. 2.600.000₺
TÜRK EXIMBANK 2.500.000₺
STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş 2.100.000₺
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ ANONİM ŞİRKETİ 2.014.000₺
AYDINLI GRUP 2.000.000₺ SAYA GRUP 2.000.000₺
ANKARA TİCARET ODASI 2.000.000₺
TOSÇELİK SPIRAL BORU ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKET 2.000.000₺
FIRAT PLASTİK KAUÇUKSAN.VE TİC.A.Ş. 2.000.000₺
SANCAK İNŞ.TURİZM NAKL.VE DIŞ TİC.AŞ 2.000.000₺
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.923.000₺
HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SAN.VETİC.A.Ş. 1.500.000₺
TOSÇELİK GRANÜL SAN.A.Ş. 1.500.000₺
İREM İNŞAAT YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.500.000₺
NESİNE COM D ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI VE YAYINCILIK A.Ş. 1.500.000₺ ASELSAN A.Ş. 1.500.000₺
RİZESPOR FUTBOL YATIRIMLARI SAN VE TİC A.Ş. 1.304.700₺
TOSYALI TOYO ÇELİK 1.000.000₺
UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SAN. 1.000.000₺
SSTEK A.Ş. 1.000.000₺
SAAT VE SAAT SAN. TİC. A.Ş. 1.000.000₺
TUSAŞ MOTOR SAN. A.Ş. 1.000.000₺
ESTAR TEKSTİL 1.000.000₺ BMC OTOMOTİV 1.000.000₺
İPEK MOBİLYA 1.000.000₺
BİRLEŞMİŞ MARKALAR 1.000.000₺
NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. 1.000.000₺
SUMMA TURİZM YATIRIMCILIĞI A.Ş. 1.000.000₺
LİKİT KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 1.000.000₺
TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL İNŞ.VE TUR.A.Ş. 1.000.000₺
SMS İNŞAAT MÜHENDİSLİK MADENCİLİK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.000.000₺
KREDİ GARANTİ FONU AŞ 1.000.000₺
STANBUL SANAYİ ODASI 1.000.000₺
EBER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ERDEM HOLDİNG 1.000.000₺
ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDASAN.VE TİC.A.Ş. 1.000.000₺
HASÇELİK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.000.000₺
ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. 1.000.000₺
ROKETSAN A.Ş. 1.000.000₺
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜH. 1.000.000₺
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş. 1.000.000₺
DOĞUŞ ÇAY 1.000.000₺
GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP IV. KISIM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000₺
TEKSTOP TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.000.000₺
BOĞAZİÇİ MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.000.000₺
KONUT YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKE 1.000.000₺
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 1.000.000₺