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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'deydi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün mozolesine çelenk sunan Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.

AA |
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'deydi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e gitti.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Çelengin mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, sonrasında da İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'deydi

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak ve bu anlamlı günün gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.

Vatanın kurtuluş mücadelesini vakur duruşuyla yöneten, 'Gazi Meclis' unvanına sahip TBMM, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığı dünyaya ilan etmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuş, milli iradenin tekamülünü doğrudan üstlenmiştir. Bugünün çocuklarını, yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olarak görüyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'deydi


Her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bilinçle evlatlarımızı, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Çocuklara armağan ettiğiniz ve bugünlerde evlerinde kalan, ama yürekleri huzurunuzda bizimle atan yavrularımızın bu anlamlı gününü büyük bir gururla kutluyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği ve 100. şeref yılına kavuştuğumuz bu günü bizlere armağan ettiğiniz için size derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'deydi


ZİYARETTE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti heyeti, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu.

Heyettekiler maske takarken, sosyal mesafe korundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'deydi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'deydi

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