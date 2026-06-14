Milli güreşçi Servet Angi gümüş madalya kazandı
Brezilya’da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli güreşçi Servet Angı, gümüş madalya kazandı.
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Brezilya’da FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası düzenlendi.
SERVET, GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU
Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen milli sporcu Servet Angı, grekoromen stil 67 kiloda finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı.
Final müsabakasının ardından gümüş madalyanın sahibi olan Servet Angı, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)