Milli güreşçi Servet Angi gümüş madalya kazandı

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Brezilya’da FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası düzenlendi.

SERVET, GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen milli sporcu Servet Angı, grekoromen stil 67 kiloda finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Final müsabakasının ardından gümüş madalyanın sahibi olan Servet Angı, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.