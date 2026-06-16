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Milli judocular, Moğolistan'da mücadele edecek

Moğolistan'daki Ulanbator Grand Slam organizasyonunda Türkiye'yi 6 kadın ve 2 erkek sporcu temsil edecek.

AA AA
Milli judocular, Moğolistan'da mücadele edecek
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Milli judocular, Moğolistan'daki Ulanbator Grand Slam organizasyonunda tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre 19-21 Haziran tarihlerinde başkent Ulanbator'da düzenlenecek turnuvada, 59 ülkeden 463 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 6 kadın ve 2 erkek sporcu temsil edecek.

MÜCADELE EDECEK İSİMLER

Başantrenör Giorgio Antenello Vismara ile antrenörler Hasan Vanlıoğlu ve İlknur Kobaş Tepe yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan ve turnuvada tatamiye çıkacak milli judocular şöyle:

Kadınlar: Tuğçe Beder, Sıla Ersin (48 kilo), Hasret Bozkurt, Ayşenur Budak (57 kilo), Sinem Oruç (70 kilo) ve Tuana Gülenay (78 kilo).

Erkekler: Bilal Çiloğlu (73 kilo), Münir Ertuğ (+100 kilo).

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)