Milli okçular, Dünya Kupası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı

Çin'de düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında heyecan sürüyor.

Şanghay kentinde devam eden organizasyonda makaralı yay kadın, erkek ve karışık milli takımı final müsabakalarında yarıştı.

2 ALTIN MADALYA GELDİ

Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan makaralı yay kadın takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 233-227, yarı finalde de Meksika'yı 232-228 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde eşleştiği ABD'yi 233-232 mağlup eden ay-yıldızlılar, altın madalyanın sahibi oldu.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan makaralı yay erkek takımı ise çeyrek finalde Danimarka'yı 234-233, yarı finalde ev sahibi Çin'i 237-234 yendi.

Finalde ABD ile karşılaşan milli takım, rakibini 234-231 yenerek altın madalya kazandı.

MİLLİLER, GÜMÜŞ MADALYA DA KAZANDI

Hazal Burun ve Emircan Haney’den oluşan makaralı yay karışık takımı da çeyrek finalde Hollanda'yı 159-158, yarı finalde de Kazakistan'ı 157-156 yenerek finalde yükseldi.

Finalde ABD'ye 157-154 yenilen takım, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Organizasyon, yarın sona erecek.