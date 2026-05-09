Milli okçular, Dünya Kupası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı
Milli sporcular, Çin'de düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında 2 altın, 1 gümüş olmak üzere 3 madalya elde etti.
Çin'de düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında heyecan sürüyor.
Şanghay kentinde devam eden organizasyonda makaralı yay kadın, erkek ve karışık milli takımı final müsabakalarında yarıştı.
2 ALTIN MADALYA GELDİ
Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan makaralı yay kadın takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 233-227, yarı finalde de Meksika'yı 232-228 mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde eşleştiği ABD'yi 233-232 mağlup eden ay-yıldızlılar, altın madalyanın sahibi oldu.
Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan makaralı yay erkek takımı ise çeyrek finalde Danimarka'yı 234-233, yarı finalde ev sahibi Çin'i 237-234 yendi.
Finalde ABD ile karşılaşan milli takım, rakibini 234-231 yenerek altın madalya kazandı.
MİLLİLER, GÜMÜŞ MADALYA DA KAZANDI
Hazal Burun ve Emircan Haney’den oluşan makaralı yay karışık takımı da çeyrek finalde Hollanda'yı 159-158, yarı finalde de Kazakistan'ı 157-156 yenerek finalde yükseldi.
Finalde ABD'ye 157-154 yenilen takım, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
Organizasyon, yarın sona erecek.