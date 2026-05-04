Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 2. ayağında Türkiye, 16 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Şanghay ayağında yarışacak

Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 2. ayağı, yarın Çin'de başlayacak.

Şanghay kentinde 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda müsabakalar, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte, 16 sporcu madalya mücadelesi verecek.

MÜCADELE EDECEK İSİMLER

Dünya Kupası'nın 2. ayağında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

MİLLİLER 5 MADALYA ALMIŞTI

Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağını, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

