Milli para masa tenisçiler, 2'si altın 4 madalya kazandı
Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Lasko ayağına katılan milli sporcular; 2 altın, 2 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.
Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nde heyecan yaşandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Slovenya'nın Lasko kentindeki organizasyonda, tek erkek ve kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
MİLLİLER 4 MADALYA KAZANDI
Tek erkekler klas 4-5 kategorisinde mücadele eden Abdullah Öztürk ile tek kadınlar klas 11'de mücadele eden Ebru Acer, altın madalya elde etti.
Tek kadınlar klas 10 kategorisinde Merve Cansu Demir ve klas 4-5 kategorisinde yarışan İrem Oluk da turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi