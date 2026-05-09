Milli para masa tenisçiler, 2'si altın 4 madalya kazandı

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nde heyecan yaşandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Slovenya'nın Lasko kentindeki organizasyonda, tek erkek ve kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

MİLLİLER 4 MADALYA KAZANDI

Tek erkekler klas 4-5 kategorisinde mücadele eden Abdullah Öztürk ile tek kadınlar klas 11'de mücadele eden Ebru Acer, altın madalya elde etti.

Tek kadınlar klas 10 kategorisinde Merve Cansu Demir ve klas 4-5 kategorisinde yarışan İrem Oluk da turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.