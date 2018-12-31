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Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık biletin numaraları açıklandı.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 20:10..
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Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

7615536 numaralı tam biletin İstanbul'da yaşayan sahibi, 70 milyon lira kazandı.

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