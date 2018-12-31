Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

5Kardan adamı yumruklayıp kaçan adam
Karaman'da bir iş yerinin önünde esnafların yaptığı kardan adama, gece kimliği belirlenemeyen bir kişinin yaptığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
6Suriye sınırına ÇNRA sevkiyatı
Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
1Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.
3Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek
ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.