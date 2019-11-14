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Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar'ın fiyatında herhangi bir değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alınacağını duyurdu.

AA | 14.11.2019 - 11:52..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Müzekart ile Milli Saraylar'ın ziyaret edilebileceğini açıkladı.

FİYATTA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Bakan Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek." dedi.

Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor

"SADECE DEDİKODU YAPIYORLAR"

Ersoy, Milli Kütüphaneler'in kapatıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz." diye konuştu.

Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor

"TÜRKİYE'DE SANSÜR YAPILMIYOR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip olmadığını hatırlatan Ersoy, "Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

2020'DE TAMAMLANACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını da sözlerine ekledi.

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