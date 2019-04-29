Milli Savunma Bakanlığı: 154 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Muhabere Albay Tamer Zincir, teröristle mücadele harekatı kapsamında, 24 Temmuz 2015’den bu güne kadar 15 bin 97 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan 7 bin 885’inin yurt dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

154 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda 4 nisan tarihinden bugüne kadar 154 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Zincir, konuya ilişkin şunları söyledi:

“15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir. OHAL’in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile bin 425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 150 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır.”

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir taraftan güvenlik tedbirlerinin uygulanması, diğer taraftan da günlük hayatın normalleşmesi çalışmalarına devam edildiğini belirten Zincir, şu bilgileri verdi:

2 BİN 15 KİLOMETRELİK ALAN DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ

“Bu kapsamda DEAŞ ile mücadelemize yönelik Doğal Kararlılık Harekatı sitesinde yeni yayımlanan değerlendirmede; Ülkemizin, DEAŞ’la mücadelede tüm planlamalara iştirak ederek, bu planların gerçekleştirilmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri aldığı, koalisyonun DEAŞ’la mücadelesinde büyük bir rol oynadığı, bu çerçevede; DEAŞ’ın finansman ve örgüt üyesi toplama imkanlarını azaltmak, yerinden edilmiş Suriyelilere barınma ve yardım sağlamak suretiyle Küresel Koalisyona büyük bir katkı sağladığı ifade edilmektedir. Ayrıca sitede yer alan değerlendirmede ülkemizin sağladığı askeri katkılar olarak; 2 bin 15 kilometrekarelik alanı DEAŞ’tan temizleyerek güvenli bir bölge oluşturduğu, Fırat Kalkanı Harekatı ile yaklaşık 3 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdiği, belirtilmiş; bu kapsamda sağlanan diğer askeri katkılara ayrıntılı olarak yer verilmiştir. İlgili bakanlık/kurum/kuruluşlarla koordineli olarak yürütülen bu çalışmalar neticesinde 322 bin 762 Suriye vatandaşının gönüllü olarak evlerine dönmesi sağlanmıştır.” dedi.



