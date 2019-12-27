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Milli Savunma Bakanlığı: Türk askeri Libya için hazır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Türk askerinin Libya'da göreve hazır olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 13:03..
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Milli Savunma Bakanlığı: Türk askeri Libya için hazır

Türkiye, Libya ile askeri konularda iş birliğini içeren mutabakat metnini onayladı.

Meclis'in çalışmaya başlayacağı 7-8 Ocak tarihlerinde de Türk askerinin Libya'ya gönderilmesine izin veren tezkerenin TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

Libya'da dün akşam Türkiye'den asker talep edileceğine dair resmi açıklamayı yaptı.

TSK, LİBYA'YA GİTMEYE HAZIR

Tüm bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla Türk askerinin Libya'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

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