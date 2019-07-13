Milli Savunma Bakanlığından Pençe 2 Operasyonu

Mart ayında başlatılan ve başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nın ardından Milli Savunma Bakanlığı bugün Pençe-2 Operasyonu'nun Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat olarak başladığını duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLMEYE DEVAM EDİLECEK"

Açıklamanın devamında ise, "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek." sözlerine yer verildi.

Ayrıca Pençe-2 Operasyonu, Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor