Milli Savunma Bakanlığı'ndan seferberlik çağrısı iddialarına ilişkin açıklama

Bazı vatandaşlara geçtiğimiz gün içerisinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından 'seferberlik' görevlendirilmesi yapıldığına dair mesaj gönderilmişti.

Ekran görüntülerinin sosyal mecralarda paylaşılmasının ardından gözler askeri makamlara çevrilmişti.

İddiaların aksine olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyada yer alan 'vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği' yönünde paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

“2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.”