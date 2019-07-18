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Milli SİHA Bayraktar'dan rekor

Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te demo uçuşu yaptı. Uçak, kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olarak rekor kırdı.

DHA | 18.07.2019 - 14:56..
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, yeni bir başarıya daha imza attı.

Türkiye semalarında 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresine sahip olan milli SİHA, Kuveyt'teki zorlu coğrafi ve iklim koşullarında kesintisiz olarak 27 saat 3 dakika uçtu.

40 KNOTS DARBELİ RÜZGAR

Test ve demo uçuşlarının iniş ve kalkışları sırasında ise 40 knots darbeli rüzgâr ve uçuş sırasında yaşanan türbülanslara rağmen uçuşlar başarıyla yapıldı.

Milli SİHA tarihi uçuş sırasında 4 bin kilometre menzil kat etti. Böylece Bayraktar TB2 rekor uçuş süresinde kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt'in çevresini 4 kez kat etmiş oldu.

Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı VİDEO

110 BİN UÇUŞ SAATİNİ TAMAMLADI

Bayraktar TB2 SİHA halen devan eden Pençe Harekâtı ile Ege ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kritik önemdeki görevlerde rol alıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonel görevlere devam eden Bayraktar TB2 SİHA'lar 110 bin uçuş saatini de başarıyla geride bıraktı.

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