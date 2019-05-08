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Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Marmaris'te düzenlenen yüzme yarışmasında 40 yaşındaki Tolga Öcal, skandal bir harekete imza attı. Öcal, yarışmadan diskalifiye edildi.

AA | 08.05.2019 - 10:32..
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Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na milli yüzücü 40 yaşındaki Tolga Öcal, damga vurdu.

Açık su yarışmasında 13 yaşındaki Türk yüzücü Seyfi Diker birinci geleceği sırada, milli yüzücü Tolga Öcal onun önüne atlayarak düşürdü.

Öcal'ın bu hamlesiyle, Ukraynalı Irina Amshennikova, yarışı haksız bir şekilde önde bitirdi.

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Bu anlar kameralara yansıdı.

SAĞLIK KABİNİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kendisine yapılan bu hareketin ardından küçük sporcu Seyfi Diker, gözyaşlarına boğuldu. Çizgiyi geçer geçmez yere yığılan Diker, sonrasında sağlık kabinine götürüldü.

Milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı Ukraynalı Irina'ya kazandırdı İZLE

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada, bu görüntülere büyük tepki geldi. Çoğu kişi, 13 yaşındaki Seyfi Diker'in önüne atlayarak yarışı Ukraynalı Irina'ya kazandıran Tolga Öcal'ın, yüzme sporundan men edilmesini istedi.

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

MADALYASI VERİLDİ

Öte yandan Tolga Öcal, bu hareketinin ardından yarışmadan diskalifiye edilirken 13 yaşındaki Seyfi Diker, birincilik madalyasını aldı.

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

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