Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na milli yüzücü 40 yaşındaki Tolga Öcal, damga vurdu.
Açık su yarışmasında 13 yaşındaki Türk yüzücü Seyfi Diker birinci geleceği sırada, milli yüzücü Tolga Öcal onun önüne atlayarak düşürdü.
Öcal'ın bu hamlesiyle, Ukraynalı Irina Amshennikova, yarışı haksız bir şekilde önde bitirdi.
Bu anlar kameralara yansıdı.
SAĞLIK KABİNİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kendisine yapılan bu hareketin ardından küçük sporcu Seyfi Diker, gözyaşlarına boğuldu. Çizgiyi geçer geçmez yere yığılan Diker, sonrasında sağlık kabinine götürüldü.
Milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı Ukraynalı Irina'ya kazandırdı İZLE
TEPKİ TOPLADI
Sosyal medyada, bu görüntülere büyük tepki geldi. Çoğu kişi, 13 yaşındaki Seyfi Diker'in önüne atlayarak yarışı Ukraynalı Irina'ya kazandıran Tolga Öcal'ın, yüzme sporundan men edilmesini istedi.
MADALYASI VERİLDİ
Öte yandan Tolga Öcal, bu hareketinin ardından yarışmadan diskalifiye edilirken 13 yaşındaki Seyfi Diker, birincilik madalyasını aldı.