Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakallı ile görüşen CHP'liler, İstanbul'da 30 bin oyu olan DSP'nin Ekrem İmamoğlu'na destek vermesini istedi.

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

Maç boyunca Messi'ye yakın oynadığını söyleyen Fabinho, "Tüm takım köpek gibi mücadele etti. Finale çıktığımız için çok mutluyuz" dedi.

Fabinho: Messi'yi durdurmak için köpek gibi koştuk

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Türkiye'de gençleri en çok aileleri mutlu ediyor

TÜİK'in İstatistiklerle Aile 2018 anketine göre; gençler en çok aileleri tarafından mutlu edildiklerini belirtirken, harcamalar içinde en yüksek payı konut ve kira harcamaları aldı.